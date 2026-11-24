Помимо стратегической уязвимости и исторической травмы, агрессивная внешняя политика Израиля подпитывается устойчиво растущим консервативным электоратом. Именно поэтому в обозримом будущем Израиль миролюбивым не станет.0 комментариев
Россиянам перечислили безвизовые страны для отдыха на Новый год
Эксперты OneTwoTrip назвали доступные россиянам безвизовые страны на Новый год
Специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip назвали направления, куда граждане России могут поехать на новогодние праздники без оформления визы.
Для пляжного отдыха туристам посоветовали Таиланд, где в январе устанавливается идеальная погода, а без визы можно находиться 60 дней. Помимо Пхукета, путешественники могут посетить острова Пхи-Пхи, Симиланские острова и Яо-Ной, пишет «Газета.Ru».
В китайском Харбине россияне могут провести до 30 дней. Главной причиной для поездки считается Международный фестиваль льда и снега с ледовыми дворцами и башнями.
Почувствовать атмосферу старой Европы можно в Боснии, куда разрешен въезд без визы на срок до 30 дней. Туристам порекомендовали погулять по зимнему Сараеву или отправиться на горнолыжный курорт Яхорина.
Для длительного путешествия подойдет Аргентина с безвизовым режимом до 90 дней. Туристы могут встретить Новый год в Буэнос-Айресе, посетить водопады Игуасу и увидеть ледники Патагонии.
Одним из самых простых и быстрых вариантов эксперты назвали Грузию, куда не нужна виза целый год. Путешественникам предложили изучить старинную архитектуру Тбилиси и покататься на лыжах на курорте Гудаури.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Петербург и Москва стали самыми востребованными направлениями новогоднего отдыха россиян.
Также Таиланд сократил безвизовый срок пребывания для граждан России до 30 дней.
Кроме того, Ассоциация туроператоров России рассказала о возможности путешествовать в большинство соседних государств без виз.