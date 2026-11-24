Эксперты OneTwoTrip назвали доступные россиянам безвизовые страны на Новый год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Для пляжного отдыха туристам посоветовали Таиланд, где в январе устанавливается идеальная погода, а без визы можно находиться 60 дней. Помимо Пхукета, путешественники могут посетить острова Пхи-Пхи, Симиланские острова и Яо-Ной, пишет «Газета.Ru».

В китайском Харбине россияне могут провести до 30 дней. Главной причиной для поездки считается Международный фестиваль льда и снега с ледовыми дворцами и башнями.

Почувствовать атмосферу старой Европы можно в Боснии, куда разрешен въезд без визы на срок до 30 дней. Туристам порекомендовали погулять по зимнему Сараеву или отправиться на горнолыжный курорт Яхорина.

Для длительного путешествия подойдет Аргентина с безвизовым режимом до 90 дней. Туристы могут встретить Новый год в Буэнос-Айресе, посетить водопады Игуасу и увидеть ледники Патагонии.

Одним из самых простых и быстрых вариантов эксперты назвали Грузию, куда не нужна виза целый год. Путешественникам предложили изучить старинную архитектуру Тбилиси и покататься на лыжах на курорте Гудаури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Петербург и Москва стали самыми востребованными направлениями новогоднего отдыха россиян.

Также Таиланд сократил безвизовый срок пребывания для граждан России до 30 дней.

Кроме того, Ассоциация туроператоров России рассказала о возможности путешествовать в большинство соседних государств без виз.