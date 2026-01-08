«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
В «Северстали» подсчитали расход проволоки для создания елки
«Северсталь»: Для елки высотой 1,5 метра потребуется 70-100 метров проволоки
Для производства искусственной елки высотой полтора метра требуется от 70 до 100 метров термообработанной проволоки, рассказали в компании «Северсталь».
Вес стандартной упаковки проволоки составляет 950 килограммов, что эквивалентно 70 тыс. метров – такого объема хватит для изготовления 700 елок, передает РИА «Новости».
Для маленькой елочки из синельной проволоки нужно 10,5 метра. Из 350 килограммов проволоки (это 89 тыс. метров) можно изготовить 8 467 мини-елок. На новогоднюю игрушку, полностью сделанную из проволоки, уходит примерно 50-60 метров, чаще всего используется проволока мюзле.
Катушка проволоки мюзле весит 250 килограммов, а её длина – 62 тыс. метров. Этого достаточно, чтобы сделать 1 030 елочных шариков. На елке среднего размера обычно размещается 60 шаров, и такой катушки хватит для украшения 17 елок.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели.