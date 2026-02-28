Сбежавший в Москве рецидивист оказался серийным похитителем жвачки

Сбежавший от конвоя в Москве осужденный ранее воровал коробками жвачку

Tекст: Мария Иванова

Рецидивист Шамиль Алиев, сбежавший от конвоя в Таганском районе Москвы, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, передает ТАСС. Изученный агентством приговор Егорьевского городского суда сообщает, что он вместе с сообщниками промышлял кражами продуктов, прежде всего жевательной резинки, в магазинах подмосковного Егорьевска.

«Магомедов Ш. М. взял со стеллажей 2 упаковки жевательной резинки Orbit Winterfresh, 3 упаковки жевательной резинки Orbit „Нежная мята“, 3 упаковки жевательной резинки Orbit „Bubblemint белоснежный“ – всего имущества на общую сумму 3 191 рубль 75 копеек, при этом Алиев Ш. М. наблюдал за обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить подсудимого», – сказано в приговоре. В документе отмечено, что за серию краж жвачки, кофе и других продуктов в нескольких магазинах Егорьевска Алиев получил один год и восемь месяцев условно.

Позже, как следует из приговора Кузьминского суда Москвы, в феврале 2023 года Алиев был осужден за грабеж: вместе с двумя сообщниками он напал на мужчину, избил его и отнял мобильный телефон Xiaomi Mi 10T Pro. За это преступление ему назначили три года лишения свободы.

Освободившись, Алиев вновь оказался в столице и, по материалам дела, снова совершил грабеж, за что Перовский суд приговорил его к полутора годам принудительных работ. В связи с уклонением от этого наказания постановлением врио начальника ГУФСИН России по Московской области от 17 февраля 2026 года он был объявлен в розыск, после чего полицейские задержали его на станции метро «Таганская» Кольцевой линии.

Затем Таганский суд Москвы должен был ужесточить наказание и заменить принудительные работы лишением свободы, однако, как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, процедура затянулась: сначала осужденного не доставили, и судья отказался рассматривать дело. Позже Алиева все же привезли, но не явился его адвокат, и во время ожидания защитника полицейские с конвоируемым вышли из здания суда, где тот сумел скрыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы официально подтвердил факт побега осужденного во время ожидания адвоката. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Ранее подсудимый в Петербурге сбежал из зала суда перед оглашением приговора.