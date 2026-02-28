МИД России сообщил о деструктивных последствиях усиления НАТО в Арктике

Tекст: Денис Тельманов

Рост военной активности НАТО в Арктике против России и Китая станет ударом по безопасности и стабильности региона, отметил посол России в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости. В интервью агентству дипломат подчеркнул: «Реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в этом регионе, который совсем недавно был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества».

Корчунов обратил внимание, что напряженность в Арктике будет усиливаться, если политические треки и международное право продолжат подменяться военными сценариями и миропорядком, основанным на правилах. Он также заявил, что приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России «безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России».

В последние годы, как напоминает агентство, Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и расширение военных инициатив альянса, которые в НАТО называют сдерживанием российской спецоперации. Власти России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе и подчеркивали, что не оставят без внимания потенциально опасные действия альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал миссию НАТО «Арктический часовой» деструктивной для Арктики и перспектив сотрудничества в регионе. Арктический регион становится площадкой для военно-политического противостояния между странами Запада и Россией. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки начало учения с Канадой и Данией, которые продлятся до середины марта.