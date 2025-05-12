Новак спрогнозировал лидерство России на нефтяном рынке Азии

Tекст: Валерия Городецкая

Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 500 лет, а действующие мощности позволяют увеличить добычу, передает ТАСС. К 2050 году производственные мощности по добыче угля могут вырасти дополнительно на 250 млн тонн. Новак подчеркнул, что приоритетом станет экологическая и безопасная разработка месторождений.

По его словам, к 2050 году российская угольная отрасль будет опираться на современные высокотехнологичные предприятия, внедрение технологий «чистого угля» и расширение спектра продукции из угля и его отходов. В Сибири и на Дальнем Востоке установленная мощность угольной генерации достигнет примерно 38 ГВт.

Правительственная стратегия развития энергетики предусматривает увеличение производства угля: по целевому сценарию в 2030 году этот показатель достигнет 530,1 млн тонн, а к 2050 году – 662 млн тонн. За 2024 год было добыто 443,5 млн тонн угля.

Новак отметил, что угольная отрасль остается ключевой для ряда российских регионов и экономики страны в целом. Он также подчеркнул, что Россия обладает крупной ресурсной базой, что позволяет стабильно обеспечивать внутренний спрос и развивать экспорт.

В сфере электроэнергетики до 2050 года планируется ввести 26 ГВт новых гидро-, ветро- и солнечных электростанций, 50 ГВт новых тепловых и 30 ГВт новых атомных электростанций. Итоговая установленная мощность электростанций в стране возрастет до 330 ГВт. Доля атомной энергетики составит 25%.

Новак заявил, что развитие инфраструктуры вывода нефти даст России шанс к 2050 году выйти на лидирующую позицию в Азии. Развиваются магистральные трубопроводы, порты и железные дороги, в частности Восточный полигон. Импортозамещение в нефтяной отрасли будет завершено к 2027 году, а в перспективе Россия сможет экспортировать технологические услуги и товары.

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