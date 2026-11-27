Минюст внес Яшина, Максакову, Медведева и Катаева в реестр лиц под ограничениями

Tекст: Денис Тельманов

В реестр включены бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин*, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс*, политолог и журналист Сергей Медведев (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также журналист Денис Катаев*, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов медиаменеджера Егора Куроптева и интернет-издание «Рабкор».

Суд в Москве оштрафовал Илью Яшина на 50 тыс. рублей за непредставление сведений иностранного агента.

Бывший исполнительный директор ликвидированной организации «Викимедиа.ру» Станислав Козловский был исключен из реестра иностранных агентов.