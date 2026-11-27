Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Минюст внес в реестр попавших под ограничения лиц Яшина и Максакову
Минюст внес Яшина, Максакову, Медведева и Катаева в реестр лиц под ограничениями
Министерство юстиции России внесло в реестр лиц, к которым применяются временные ограничительные меры, Илью Яшина*, Марию Максакову-Игенбергс*, Сергея Медведева и Дениса Катаева (все четверо признаны иноагентами).
В реестр включены бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин*, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс*, политолог и журналист Сергей Медведев (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также журналист Денис Катаев*, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов медиаменеджера Егора Куроптева и интернет-издание «Рабкор».
Суд в Москве оштрафовал Илью Яшина на 50 тыс. рублей за непредставление сведений иностранного агента.
Бывший исполнительный директор ликвидированной организации «Викимедиа.ру» Станислав Козловский был исключен из реестра иностранных агентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом