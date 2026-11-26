При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Алиханов заявил о готовности России развивать взаимодействие с Таджикистаном
Алиханов: Россия готова и дальше развивать взаимодействие с Таджикистаном
Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром заявил о готовности Москвы и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами.
Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром. Стороны обсудили действующие совместные проекты, сообщает Минпромторг в Max.
«Россия готова и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами, делиться опытом и компетенциями», – сказал российский министр.
Отмечается, что в энергомашиностроении внедрены российские решения по противоаварийной автоматике. В медицине действуют 38 отделений лабораторной диагностики, а будущие врачи обучаются на российском симуляционном оборудовании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД приветствовал решение Таджикистана выйти из Римского статута Международного уголовного суда.
В пятницу политолог Станислав Притчин сообщил об активном взаимодействии России и Таджикистана в сфере безопасности.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил о тесном сотрудничестве России и Таджикистана в сфере обеспечения безопасности.