При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Бастрыкин потребовал доклад о смерти пятилетней девочки от истощения в Вологде
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде.
Следственные органы СК по Вологодской области возбудили уголовные дела об убийстве и халатности в связи со смертью ребенка, сообщается в канале СК в Max. В ведомстве уточнили, что в многодетной семье в Вологде скончалась пятилетняя девочка, а ее семилетний брат госпитализирован в истощенном состоянии. Ребенку оказывают медицинскую помощь.
Семья состояла на профилактическом учете, однако должностные лица не приняли своевременных мер для защиты прав детей. Глава СК поручил руководителю областного управления ведомства Г. Ю. Яшину доложить о ходе расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из многодетной семьи в Вологде госпитализировали 11 детей.
Следственный комитет возбудил уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки.
На прошлой неделе глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в казанской больнице.