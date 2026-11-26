Tекст: Валерия Городецкая

Следственные органы СК по Вологодской области возбудили уголовные дела об убийстве и халатности в связи со смертью ребенка, сообщается в канале СК в Max. В ведомстве уточнили, что в многодетной семье в Вологде скончалась пятилетняя девочка, а ее семилетний брат госпитализирован в истощенном состоянии. Ребенку оказывают медицинскую помощь.

Семья состояла на профилактическом учете, однако должностные лица не приняли своевременных мер для защиты прав детей. Глава СК поручил руководителю областного управления ведомства Г. Ю. Яшину доложить о ходе расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из многодетной семьи в Вологде госпитализировали 11 детей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки.

На прошлой неделе глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в казанской больнице.