США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.5 комментариев
Приставы описали типичного московского должника по алиментам
ФССП: Типичный должник по алиментам – мужчина 39-50 лет
Среднестатистический должник по алиментам на детей – это мужчина 39-50 лет, рассказали в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет, передает РИА «Новости». В столичном главке Федеральной службы судебных приставов уточнили статистику по таким делам.
«Большинство граждан, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, – мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Они составляют 89,9% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов», – рассказали в ведомстве.
Доля женщин среди нарушителей значительно ниже и составляет 10,1%. Наибольшее число уклонистов проживает на юге столицы, а минимальные показатели зафиксированы в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском округах. Представители службы добавили, что почти каждый неплательщик ограничен в праве выезда за границу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на портале «Госуслуги» заработал официальный реестр злостных неплательщиков алиментов.
Прошлой осенью в столице насчитали более двух тысяч женщин с долгами по содержанию детей.