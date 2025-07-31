Спасатель МЧС в свободное время спас двух тонущих человек в Ярославской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчины пробыли в воде около двух часов, они пытались самостоятельно выбраться, но у них не получалось, указало ведомство в своем Telegram-канале.

О тонущих очевидцы сообщили в службу 112, диспетчер попросил Пудова о помощи, который в тот момент был не на смене. Диспетчер обратился именно к нему, поскольку его дом был ближе всего к месту ЧП.

В сумеречное время на своей лодке спасатель приступил к поискам, ему время от времени приходилось глушить мотор лодки, чтобы услышать крики о помощи.

Одного мужчину он нашел в пяти километрах от берега. Тот был без спасательного средства, у него была травмирована рука. Пудов поднял его на борт, оказал первую помощь и продолжил поиски второго.

Его он нашел в километре, тот был в жилете и держался на воде.

Пострадавших осмотрели на берегу, одного из них госпитализировали. Установлено, что мужчины прибыли на отдых с семьями из Петербурга и Вологды.

Отмечается, что Пудов служит в пожарно-спасательной части МЧС в Рыбинске уже 10 лет.

В апреле экипаж электросудна «Сетунь» в Москве вытащил из воды тонущего мужчину. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.