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Пострадавшим при взрыве газа в Алтайском крае назначили материальную помощь
Власти Алтайского края назначили матпомощь жильцам разрушенных взрывом квартир
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить документы для выплаты материальной помощи жильцам квартир, которые пострадали при взрыве бытового газа в селе Кулунда, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Жильцы квартир, пострадавших во время взрыва бытового газа в селе Кулунда, получат материальную помощь. По поручению губернатора Виктора Томенко правительство Алтайского края совместно с краевыми и муниципальными ведомствами уже готовит соответствующие документы для поддержки людей в этот сложный период», – говорится в сообщении правительства региона в Max.
Помимо пунктов временного размещения, для жильцов бесплатно забронировали 40 мест в гостиницах района. Решение о необходимости частичного или полного расселения, а также меры дальнейшего обеспечения людей жильем будут определены после инженерного обследования поврежденного здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края привел к обрушению верхних этажей и балконов в двух подъездах.
В правительстве региона сообщали об обрушении четвертого и пятого этажей здания на площади около 300 квадратных метров.