Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Погибшей в ДТП во Вьетнаме оказалась многодетная жительница Казани
В ДТП во Вьетнаме погибла многодетная россиянка
Во Вьетнаме в результате дорожно-транспортного происшествия погибла туристка из России, у нее остались супруг и трое детей, сообщают Telegram-каналы.
Женщина работала туроператором, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
У женщины остались муж и трое несовершеннолетних детей. Известно, что всего за несколько дней до аварии она отметила свой день рождения.
Погибшая родилась в небольшой деревне в Республике Марий Эл, а позже переехала в Казань. Там она окончила медицинский колледж по специальности «фармацевт» и некоторое время работала в крупной аптечной сети. Впоследствии женщина сменила сферу деятельности, освоив профессию туроператора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме экскурсионный автобус с россиянами попал в смертельную аварию.
В мае машина с российскими путешественниками столкнулась с деревом в турецкой Анталье.
В марте на таиландском острове Пхукет одна гражданка России погибла в результате ДТП с туристическим микроавтобусом.