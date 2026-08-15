Погибшей в ДТП во Вьетнаме оказалась многодетная жительница Казани

В ДТП во Вьетнаме погибла многодетная россиянка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина работала туроператором, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

У женщины остались муж и трое несовершеннолетних детей. Известно, что всего за несколько дней до аварии она отметила свой день рождения.

Погибшая родилась в небольшой деревне в Республике Марий Эл, а позже переехала в Казань. Там она окончила медицинский колледж по специальности «фармацевт» и некоторое время работала в крупной аптечной сети. Впоследствии женщина сменила сферу деятельности, освоив профессию туроператора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме экскурсионный автобус с россиянами попал в смертельную аварию.

В мае машина с российскими путешественниками столкнулась с деревом в турецкой Анталье.

В марте на таиландском острове Пхукет одна гражданка России погибла в результате ДТП с туристическим микроавтобусом.