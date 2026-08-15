Россиянка потребовала включить работу на мошенников в трудовой стаж

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сургутский горсуд рассмотрел необычное заявление местной жительницы о признании трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем, передает РИА «Новости».

Истица просила внести соответствующую запись в трудовую книжку за период с октября 2021 по февраль 2022 года.

Женщина утверждала, что трудилась «служащим контактного центра» в Москве с ежемесячной зарплатой 30 тыс. рублей.

В ее обязанности входило общение с клиентами по вопросам продажи автозапчастей, однако договор не оформлялся, а работодателя позже задержала полиция.

Суд изучил материалы уголовного дела и выяснил, что действия сторон были квалифицированы как мошенничество.

Инстанция подчеркнула, что отношения между соучастниками преступления не могут регулироваться трудовым законодательством, так как они прямо противоречат интересам государства и общества.

Ранее телефонные аферисты начали пугать россиян аннулированием трудового стажа.

В социальных сетях злоумышленники распространяют предложения работы в вымышленных компаниях.