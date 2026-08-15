Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Россиянка потребовала включить работу на мошенников в трудовой стаж
Жительница Сургута попыталась узаконить свой стаж работы в мошенническом колл-центре, однако ей отказали, сообщили в пресс-службе судов Югры.
Сургутский горсуд рассмотрел необычное заявление местной жительницы о признании трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем, передает РИА «Новости».
Истица просила внести соответствующую запись в трудовую книжку за период с октября 2021 по февраль 2022 года.
Женщина утверждала, что трудилась «служащим контактного центра» в Москве с ежемесячной зарплатой 30 тыс. рублей.
В ее обязанности входило общение с клиентами по вопросам продажи автозапчастей, однако договор не оформлялся, а работодателя позже задержала полиция.
Суд изучил материалы уголовного дела и выяснил, что действия сторон были квалифицированы как мошенничество.
Инстанция подчеркнула, что отношения между соучастниками преступления не могут регулироваться трудовым законодательством, так как они прямо противоречат интересам государства и общества.
Ранее телефонные аферисты начали пугать россиян аннулированием трудового стажа.
В социальных сетях злоумышленники распространяют предложения работы в вымышленных компаниях.