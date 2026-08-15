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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня

    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

    Комментарии (11)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

    Комментарии (23)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная общественность не реагирует на проведение в центре Европы церемонии, посвященной одному из основателей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгению Коновальцу.

    «С этими упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», – сказала Захарова в комментарии ТАСС.

    По ее словам, в центре Европы состоялась «нацистская месса», однако западные правозащитные организации и представители либеральной общественности не стали публично осуждать это мероприятие.

    «В центре Европы проходит нацистская месса – вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее стало известно о доставке на Украину останков Коновальца. В конце мая нидерландское издание Binnenlands Bestuur сообщало, что посольство Украины в Нидерландах обратилось в муниципалитет Роттердама с запросом о передаче останков киевским властям для последующего перезахоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины распорядилось перенести останки Евгения Коновальца из Роттердама под Киев.

    Позже специалисты провели эксгумацию праха основателя террористической организации на нидерландском кладбище.

    Между тем, посольство России в Нидерландах жестко осудило потворствование Гааги неонацистским устремлениям киевских властей.

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    14 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС

    Экономист Лизан: Остановка придунайских АЭС создаст дефицит электроэнергии в Юго-Восточной Европе

    Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС
    @ Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в июле стала нетто‑экспортером электроэнергии. Страна остается едва ли не единственным источником поставок для Румынии за пределами ЕС. Однако такой экспорт – явление временное: сокращение светового дня и удары ВС России по объектам энергетики быстро сведут излишки к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Бухарест задумался об импорте электроэнергии из-за обмеления Дуная.

    «За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, из которой та же Румыния может импортировать электроэнергию – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электроэнергии могут «сцеживаться» в Румынию, уточнил эксперт.

    По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электроэнергии сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

    «Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

    «Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

    Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с «тяжелым наследием» предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

    «Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос «Росатому» с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

    Ранее стало известно, что уничтожение подводных скал в русле обмелевшей реки Дунай не помогли Румынии предотвратить остановку единственной в стране АЭС «Чернаводэ». В четверг государственный оператор Nuclearelectrica начал отключать второй реактор станции. Первый энергоблок прекратил работу в конце июля.

    «Решение остановить энергоблок № 2 вызвано продолжающимся значительным снижением уровня воды в реке Дунай. В зависимости от прогнозов насчет уровня воды в Дунае специалисты АЭС примут решение о возобновлении работы энергоблоков, уделяя первостепенное внимание всем показателям ядерной безопасности», – говорится в сообщении Nuclearelectrica.

    Два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающей на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

    «После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении минэнерго.

    Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2».

    «Ведь если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?», – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

    Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса.

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    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    14 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Купальный сезон в Москве официально завершен

    Гидрометцентр сообщил об официальном завершении купального сезона в Москве

    Купальный сезон в Москве официально завершен
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Купальный сезон в Москве официально подошел к концу из-за остывания водоемов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    По словам Паршиной, температура воды снизилась до плюс 17 градусов, передает РИА «Новости».

    «Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17 градусов тепла и из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится. Кроме того, по народным приметам, с 14 августа купальный сезон считается официально завершенным», – рассказала синоптик.

    Она уточнила, что традиционно финал купального сезона связывают с Ильиным днем, который отмечается 2 августа. Однако именно Медовый Спас в народном календаре считается датой окончательного запрета на купание. Несмотря на ожидаемое с 15 августа потепление, верхний слой воды сможет прогреться лишь на один-два градуса, что не обеспечит комфортных условий для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 14 августа стала одной из самых прохладных в столице за лето.

    В июле Роспотребнадзор разрешил купание только в пяти московских зонах отдыха.

    Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал прогрев столичных водоемов ко второй половине июня.

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    13 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золотую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, второе место заняла россиянка Анна Калмыкова, сообщают информационные агентства.

    Мельникова завоевала золотую медаль, набрав 55,932 балла. Калмыкова набрала 54,632 балла, передает РИА «Новости».

    Бронзу взяла француженка Елена Кола, получившая 53,966 балла и совсем немного опередившая россиянку Людмилу Рощину, которая стала четвертой с 53,866 балла.

    Такой результат позволил российским гимнасткам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Женский чемпионат Европы в Загребе проходит с 13 по 16 августа, мужской запланирован с 19 по 23 августа. Оба турнира являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

    Российские гимнасты выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Хорватии в Москве отказало в визах девяти членам российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе лидерам женской сборной Мельниковой, Калмыковой и Виктории Листуновой.

    В понедельник в диппредставительстве России в Загребе сообщили, что визы в итоге получили Мельникова, Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.

    Первоначальный отказ сохранился для Листуновой, Сергея Найдина, Евгения Киселя, тренера Юлия Куксенкова и врача Сергея Гулевского.

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    14 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    В пяти муниципалитетах Забайкалья ввели режим ЧС после паводков

    Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Забайкалья после сильных дождей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной объявления особого положения в нескольких районах Забайкальского края стали обильные осадки и резкое повышение уровня воды в местных реках.

    Руководство Забайкальского края официально подтвердило ухудшение гидрологической обстановки. Стихия затронула сразу пять муниципалитетов, отмечает РИА «Новости».

    «В Забайкалье введен режим ЧС из-за паводков. В связи с обострением гидрологической обстановки, вызванным интенсивными дождями и резким подъемом уровня воды в реках, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в границах Чернышевского, Тунгокоченского, Красночикойского, Нерчинского, Читинского округов», – заявили в правительстве региона.

    Днем ранее аналогичные меры приняли непосредственно в краевом центре. Читу также накрыли сильные ливни, которые спровоцировали масштабные подтопления городских улиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад власти также ввели режим чрезвычайной ситуации в Чите из-за масштабного паводка.

    Ранее в начале августа разлив рек оставил в зоне затопления почти 30 населенных пунктов Тюменской области.

    А в пятницу спасатели зафиксировали подтопление сотен приусадебных участков на островах вблизи Хабаровска.

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    14 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    МЧС: Паводок затопил 270 дач в Хабаровске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уровень воды в Амуре превысил неблагоприятную отметку, в результате чего на островах вблизи Хабаровска оказались подтоплены сотни приусадебных территорий, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Почти 270 дачных участков оказались в зоне подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный в Хабаровске, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «В селе Корсаково-2 вода зашла на три приусадебных участках, а также на один участок дороги. Также подтоплены три дачных участка в селе Бычиха. Отмечается выход воды на трех участках внутрипоселковых дорог в селах Елабуга, Воронежское-2 и Воронежское-3 и одном на межпоселковой дороге между селами Елабуга и Красносельское», – пояснили там.

    Дальневосточное управление Росгидромета зафиксировало подъем уровня Амура у Хабаровска до 502 сантиметров, что на восемь сантиметров больше показателя суточной давности.

    Эта отметка превышает неблагоприятный уровень в 4,5 метра. В связи с паводком в городе со вторника действует режим чрезвычайной ситуации.

    Напомним, мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня Амура.

    До этого в Амурской области экстренные службы переводили в режим повышенной готовности из-за угрозы ливней и ураганного ветра.

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    13 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения

    Участники Большой экспедиции увидели арктическую радугу на мысе Челюскин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время солнечного затмения участники молодежного образовательного проекта запечатлели редкое природное явление – радугу из плотного тумана.

    Члены Большой арктической экспедиции наблюдали уникальную арктическую радугу во время солнечного затмения 12 августа, передает РИА «Новости».

    Режиссер образовательной организации «Лаборатория путешествий» Андрей Цветков рассказал, что дуга радуги состояла из плотного тумана.

    «Мы стали свидетелями арктической радуги. Явление уникальное. Представьте себе дугу классической радуги, которую мы можем лицезреть в нашей с вами средней полосе. Точно такая же дуга, состоящая из плотного тумана. Вокруг тоже туман, но он более разреженный», – сообщил Цветков.

    По словам режиссера, облачный полукруг возвышался над морем Лаптевых и играл в лучах восходящего солнца, пробивающегося сквозь туман. Он назвал это зрелище магическим.

    Большая арктическая экспедиция проходит ежегодно в первой половине августа. В текущем году 7 августа десять московских школьников и четверо студентов отправились на мыс Челюскин. Отряд Цветкова «Хранители истории» помогает в восстановлении мемориала первым полярникам, уточнили в департаменте образования Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители четырех регионов России увидели солнечное затмение своими глазами.

    Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал это редкое астрономическое явление с борта Международной космической станции.

    Госкорпорация Роскосмос организовала прямую онлайн-трансляцию события с вершины петербургского Лахта Центра.

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    14 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал погодные аномалии в России в сентябре

    Гидрометцентр спрогнозировал потепление на северо-западе и похолодание в Сибири

    Tекст: Мария Иванова

    В начале осени жителей северо-запада европейской части России ожидает аномальное тепло, тогда как в ряде сибирских и дальневосточных регионов предвидится похолодание.

    Температурный фон на северо-западе европейской территории России в сентябре может превысить климатическую норму, передает РИА «Новости».

    При этом в некоторых районах Сибири и на севере Якутии ожидается похолодание, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «В отдельных регионах страны ожидаются заметные отклонения от средних многолетних значений. Так, теплее нормы прогнозируется на северо-западе европейской части России, включая Ленинградскую, Калининградскую и Мурманскую области, Карелию, Архангельскую область и Коми, а также на Таймыре, в арктических районах вплоть до Якутии, а также в Приморье», – рассказал синоптик.

    По его словам, ниже привычных значений температура может опуститься в ряде районов Сибири, на севере Якутии, в северной половине Магаданской области, на Чукотке и севере Камчатки. Холодная погода также вероятна в Забайкальском крае и Амурской области. Голубев подчеркнул, что данный прогноз носит ориентировочный характер, поскольку долгосрочные предсказания погоды могут существенно отличаться от краткосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в континентальных районах Магаданской области выпал летний снег.

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    13 августа 2026, 10:23 • Новости дня
    Лесные пожары в Альпах решили тушить из снежных пушек

    Снежные пушки в Альпах решили использовать для тушения лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за сильной засухи швейцарский горнолыжный курорт Адельбоден превратит десятки километров подземных труб для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров, пишет Associated Press.

    Оборудование для искусственного снега на альпийских курортах может быть использовано для борьбы с летними пожарами, передает Associated Press.

    Из-за глобального потепления снежный покров в Альпах сокращается, и курорты вроде Адельбоден-Ленк вынуждены создавать до 70% снега искусственно. Подземные трубы и резервуары этой системы могут оказаться полезными летом, когда возрастает риск возгораний.

    «Мы можем помочь пожарным с нашей инфраструктурой», – заявил Юрг Клопфенштейн, ответственный за оснежение курорта. По его словам, пожарные и вертолеты смогут использовать воду из резервуаров курорта. Система, объединяющая 210 снежных пушек и 50 ружей, способна создавать влажные буферные зоны, чтобы замедлить распространение огня до прибытия спасателей.

    В Швейцарии пока не было масштабных лесных пожаров, но из-за засухи риск оценивается как высокий по всей стране, включая регион Берн. Мэр Адельбодена Вилли Шранц отметил, что необходимо быть готовыми к подобным сценариям. Однако эксперт Greenpeace Натан Солотурнманн предупредил, что использование таких систем – лишь временная мера, и в большинстве районов Швейцарии нет подходящей подземной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Британская газета Guardian спрогнозировала заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

    В начале июля Франция из-за массового включения кондиционеров выкачала из подземных хранилищ предназначенные для зимы запасы газа.

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    13 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве

    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за ветра

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей столицы и Подмосковья ожидает резкое усиление ветра и кратковременные дожди, в связи с чем объявлен повышенный уровень погодной угрозы.

    В столичном регионе 13 и 14 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, передает РИА «Новости».

    «В Москве и области 13 и 14 августа ожидается ветер: днем местами прогнозируется усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду, а период предупреждения продлится до 21 часов 14 августа», – рассказали в Гидрометцентре.

    Специалисты ведомства также добавили, что в течение этих двух дней на территории Московского региона пройдут кратковременные дожди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 августа Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в московском регионе из-за шквалистого ветра.

    В конце июля синоптики объявили предупреждение из-за надвигающихся на столицу гроз.

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    13 августа 2026, 06:04 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о штормовом ветре в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на северо-западе, юге России, а также в Поволжье ожидается резкое ухудшение погоды с мощными грозами и ураганными порывами ветра до 23 метров в секунду, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Непогода надвигается на ряд субъектов Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, пояснила Макарова ТАСС.

    «Сильные дожди в ближайшие три дня ожидаются в Вологодской области, на западе Ненецкого автономного округа и в Коми. В Архангельской области сильный дождь, гроза, ветер в прибрежных районах до 23 метров в секунду. А Мурманская область будет в тылу циклона и даже уже в гребне антициклона, там ожидаются заморозки до минус двух градусов», – сказала специалист.

    Эксперт добавила, что в Приволжье фронтальная система циклона принесет кратковременные, но местами обильные осадки.

    Неустойчивый характер погоды сохранится на юге европейской части страны. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Северном Кавказе пройдут ливни с градом. Порывы ветра в этих районах достигнут 23 метров в секунду.

    В конце июля Макарова прогнозировала обильные осадки и грозы в южных регионах страны.

    Тогда из-за ожидающихся гроз Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности в Москве.

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