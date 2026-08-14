Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого значения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Показатель на водомерной станции города Кауб утром 14 августа опустился до восьми сантиметров, сообщил представитель ведомства агентству DPA, передает ТАСС.

Ситуация остается критической на протяжении нескольких дней. «Это исторически низкий уровень воды, еще никогда так низко он не опускался», – указал он.

Предыдущий антирекорд был установлен в октябре 2018 года, когда уровень воды у Кауба составлял 25 сантиметров.

Судоходный фарватер реки значительно глубже прибрежных показателей и в районе Кауба сейчас превышает 1,2 метра. Однако специалисты отмечают, что глубина фарватера уменьшается пропорционально каждому сантиметру падения общего уровня воды.

Маловодье на Рейне и других европейских реках, включая Дунай, вызвано дефицитом осадков в последние месяцы. Эксперты прогнозируют, что из-за ограничений речного судоходства Германия может потерять от 0,1% до 0,2% ВВП в третьем квартале.

Ранее уровень воды в Рейне на территории Нидерландов обновил рекордный минимум 1947 года.

Обмеление европейских рек нанесло серьезный удар по ключевым сферам экономики региона.

Критическое падение уровня воды грозит Германии перебоями в цепочках поставок и ростом инфляции.