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Акции протеста фермеров против азотной политики прошли в Нидерландах
Масштабный протест фермеров против азотной политики прошел на юге Нидерландов
Владельцы сельскохозяйственной техники заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе в Нидерландах, выступая против решения властей отозвать лицензии у пяти птицефабрик из-за выбросов.
Участники масштабной акции на тракторах направились к зданию провинциального правительства в Северном Брабанте в Нидерландах, спровоцировав автомобильные пробки. Аграрии выступают против жестких экологических мер руководства страны, отмечает РИА «Новости».
«У здания провинциального управления в Хертогенбосе сегодня сотни фермеров протестуют против отзыва лицензий у пяти птицеводческих хозяйств», – сообщил местный телеканал NOS. В пятницу местный парламент проводит экстренные дебаты по вопросу выбросов азота.
Власти провинции полагают, что текущих усилий птицефабрик по снижению загрязнений недостаточно. Окончательное решение об аннулировании разрешений пока не принято. Массовые выступления аграриев продолжаются по всей стране с конца июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая акция протеста нидерландских фермеров привела к смертельному ДТП на трассе.
Ранее аграрии на тракторах въехали на центральную площадь Амстердама для демонстрации.