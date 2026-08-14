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В спровоцированном протестами ДТП в Нидерландах погибли два человека
В Нидерландах массовая акция протеста фермеров привела к образованию автомобильных заторов, в одном из которых произошло ДТП с участием четырех машин, где погибли два человека.
Два человека погибли и еще несколько пострадали в результате аварии на трассе A59 в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов, передает РИА «Новости».
ДТП произошло в заторе, который образовался из-за массового выезда фермеров на тракторах в сторону города Хертогенбос.
«Полиция подтвердила Nu.nl, что в результате аварии погибли два человека и несколько получили ранения. Пострадавших осматривают сотрудники скорой помощи», – сообщает нидерландский портал. Известно, что на дороге столкнулись четыре автомобиля, точные причины происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Массовые заторы возникли сразу на нескольких магистралях вокруг Хертогенбоса. Более 100 фермеров направились к зданию провинциального правительства, чтобы выразить недовольство планами властей по сокращению выбросов азота. В частности, протестующие выступают против отзыва разрешений у пяти местных птицеводческих хозяйств.
Аграрии принесли с собой транспаранты с лозунгами «Нет фермеров – нет еды» и «Если фермер переезжает, вместе с ним переезжает и сельская местность». Масштабные акции против азотной политики правительства продолжаются по всей стране с конца июля.
В 2024 году фермеры на тракторах въехали на центральную площадь Амстердама.
В январе прошлого года французские аграрии заблокировали трассу под Парижем.
В начале года протестующие перекрыли центр французской столицы.