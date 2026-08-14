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Киевлянин измазался смолой для маскировки при ограблении магазина
Житель Киева обмазался смолой ради маскировки для ограбления магазина продуктов
Злоумышленник в Киеве попытался слиться с темнотой с помощью строительного материала, однако был пойман охраной с мешком сладостей и сигарет.
Житель украинской столицы попытался совершить кражу весьма нестандартным способом. Злоумышленник пробрался на стройку и для маскировки перед хищением искупался в бочке с густым битумом, пишет РИА «Новости».
«26-летний киевлянин решил обокрасть магазин, использовав очень необычный способ маскировки. Для этого залез в бочку со смолой, стоявшую на территории стройки, надеясь таким образом слиться с темнотой», – рассказали в правоохранительных органах.
В торговом зале он успел собрать в мешок фрукты, сок, конфеты и влажные салфетки.
Дальнейшим планам грабителя помешали охранники, которые задержали преступника и передали его патрульным.
В полиции отметили, что перед допросом подозреваемого пришлось отмывать более пяти часов. На очистку ушло 12 литров масла, четыре литра моющего средства и щетки для обуви.
Сейчас молодому человеку предъявлены официальные обвинения в грабеже и хулиганстве. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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