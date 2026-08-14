Итальянские полицейские нашли украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Итальянские карабинеры вернули украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Италии успешно завершили операцию по поиску трех картин французских мастеров, которые были украдены 23 марта из музея Фонда Маньяни-Рокка, передает РИА «Новости». Произведения искусства нашли во время обысков в рамках расследования.

«Карабинеры провинциального командования Пармы совместно с подразделением по охране культурного наследия по итогам расследования вернули три картины, украденные из музея Фонда Маньяни-Рокка», – отмечается в сообщении ведомства. К пресс-релизу приложены фотографии спасенных полотен и видеозапись ограбления.

Среди найденных работ – «Натюрморт c вишнями» Поля Сезанна, стоимость которого оценивается в 6 млн евро. Также возвращена картина Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы» 1917 года, оцениваемая примерно в 3 млн евро, и работа Анри Матисса «Одалиска на террасе» за 20 тыс. евро.

По данным местных изданий, само ограбление длилось менее трех минут. Преступники в масках взломали дверь и собирались вынести больше картин, но сработавшая сигнализация заставила их быстро скрыться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте злоумышленники похитили эти полотна из частного музея в провинции Парма.

В конце прошлого года бразильская полиция задержала подозреваемого в краже других работ Анри Матисса.

Летом прошлого года британская баронесса вернула итальянскому музею украденную картину Антонио Соларио.