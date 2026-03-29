Воры украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса в Парме

Ольга Иванова

Работы Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса стали добычей банды воров, ограбивших частный музей в провинции Парма, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 23 марта в здании Фонда Маньяни-Рокка, где злоумышленники похитили полотно Ренуара «Рыбы» (1917), «Натюрморт с вишнями» Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Матисса.

Все картины хранились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Общая стоимость украденных произведений оценивается в несколько миллионов евро. По информации регионального подразделения Rai, музей расположен во дворце, окруженном роскошным садом.

Как пишет газета Corriere della Sera, преступники действовали очень быстро и профессионально. «Ограбление заняло менее трех минут», – отмечает издание. По предварительным данным, злоумышленники взломали входную дверь и, вероятнее всего, планировали похитить больше картин, но были вынуждены спешно уйти из-за сработавшей сигнализации.

В операции участвовали несколько человек в масках. В настоящее время полиция ведет расследование и разыскивает преступников.

