Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
Политолог Корнилов: Чем острее дефицит живой силы в ВСУ, тем сильнее Киев будет требовать мобилизации женщин
Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее на Украине появились слухи о подготовке к мобилизации женщин.
«На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и так называемых «сочников», самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.
При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет». – рассуждает аналитик.
Что любопытно, в Сети масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается», замечает Корнилов. В заключении он выразил уверенность: «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». Что примечательно, в базе они числятся как военнообязанные, в то время как минимум одна из них – математик.
Также психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала, передает ТАСС.
Впрочем, в минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны, и бывают казусные ситуации».
«На данном этапе установлено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета. Мы исправляем ошибки», – сказал в свою очередь замначальника областного ТЦК Алексей Шапка.
Между тем, в украинских городах появились плакаты с наружной рекламой и слоганом «Защита Украины – это женское дело». В Сети люди активно обсуждают эти баннеры, высказываясь о них негативно с использованием ненормативной лексики и указывая на потенциальную принудительную мобилизацию женщин.
Впрочем, власти продолжают настаивать, что реклама носит исключительно информационный характер. «Плакаты в разных городах Украины – это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии – добровольное желание женщин», – подчеркивает глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подык.