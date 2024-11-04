Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Tекст: Дарья Григоренко

«Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», – заявила Бербок в Киеве. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии привела слова министра о том, что ФРГ недавно расширила зимний зонтик защиты, выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине, передает ТАСС.

Бербок также подчеркнула значение инициативы ФРГ по противовоздушной обороне и заявила, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо». Она отметила, что Германия поддерживает реформы Украины, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Последний раз Бербок посещала Киев в мае 2024 года.

Отмечается, что это уже восьмой визит Бербок на Украину с начала специальной военной операции России. О визите не было объявлено заранее из соображений безопасности.

Ранее Минобороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.