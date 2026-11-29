Tекст: Ольга Иванова

Россия стремится к миру, а президент Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию конфликта, в том числе с представителями стран Европы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии News.by.

«Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном в контексте украинского урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности Евросоюза претендовать на роль посредника в мирном урегулировании на Украине из-за выдвигаемых им ультиматумов.

В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил об отсутствии у Европы и Украины альтернативы американскому плану урегулирования.

В среду Кремль отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию.