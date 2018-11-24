Москва осудила попытки представить голод в СССР «геноцидом» украинского народа

Сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы прошлого столетия, затронул многие народы, проживавшие на территории Советского Союза; попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами, заявил МИД России.

В сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном во «ВКонтакте», говорится, что голод стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР.

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», – сказано в заявлении Министерства иностранных дел.

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