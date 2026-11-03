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    3 ноября 2026, 11:44 • В мире

    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    @ baesystems.com

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание?

     На прошедшей в Вашингтоне выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2026 оружейная корпорация BAE Systems впервые представила полноразмерный опытный образец 155-мм самоходного мультидоменного орудия Multi-Domain Artillery Cannon System (MDACS). Контракт на разработку этой системы Пентагон выдал компании в январе 2025 года, выделив начальное финансирование на создание прототипа. «Мультидоменность» артиллерийской установки заключается в том, что она способна действовать и как зенитное орудие, поражая воздушные цели (дроны, крылатые ракеты и самолеты), так и в режиме гаубицы, ведя высокоточный огонь по наземным объектам.

    Орудие установлено на шасси автомобиля Oshkosh FMTV с колесной формулой 6х6. Орудие размещено в необитаемой башне и оснащено автоматизированной системой заряжания. MDACS пригодна для воздушных перевозок.

    Согласно планам Армии США, стандартная боевая батарея MDACS будет представлять собой мощный тактический узел, включающий восемь самоходных орудий, четыре РЛС и две машины боевого управления. Поставка первой батареи запланирована на конец 2027 года, а полномасштабные войсковые оперативные испытания с боевыми стрельбами намечены на 2028 год.

    Для ведения огня предусмотрены два типа боеприпасов. Для воздушных целей предназначены сверхскоростные подкалиберные управляемые снаряды Hypervelocity Projectile (HVP), для наземных – дальнобойные управляемые выстрелы Scorpio-XR.

    Примечательно, что зенитный снаряд HVP изначально разрабатывался BAE с 2013 года для рельсотрона. Позже эта программа была свернута, а затем возобновлена. Теоретически HVP должен был летать со скоростью до шести Махов (хотя в реальности таких показателей на рельсотроне получить не удалось). В ходе испытаний его отстреливали из 155-мм буксируемой гаубицы M777 и морской пушки Mk 45. Заявленная дальность стрельбы достигала примерно 31,5 км и более 74 км соответственно.

    Хотя BAE официально не раскрывает нынешние характеристики комплекса, предполагается, что HVP можно будет выпускать со скорострельностью восемь выстрелов в минуту на дальность до 80 км. При этом масса боевой части составляет 6,8 кг.

    Высокоточный боеприпас Scorpio-XR разработан на основе HVP. По словам представителя BAE Systems, этот снаряд летит в два раза дальше, чем M982 Excalibur, то есть на те же 80 км. Кроме того, выставочный образец MDACS был оборудован высокомощной микроволновой системой HPM, способной выжигать электронные «мозги» роев малых дронов.

    Концепция «два в одном», совмещающая гаубицу и зенитку, изначально задумывалась для упрощения логистики экспедиционных сил, которые должны были получить защиту от крылатых ракет. Впрочем, за время разработки, опираясь на опыт войны на Украине, американцы пересмотрели тактическую нишу системы. Ее решено использовать в рамках войсковой ПВО для защиты «стационарных и полустационарных позиций». В качестве приоритетных целей на первое место вышли БПЛА, потеснив крылатые ракеты. Ну а система HPM стала недавним добавлением к комплексу и предназначена прежде всего для самообороны позиций батареи от возможных атак дронов-камикадзе.

    Стоить заметить, что проект MDACS концептуально созвучен российской ЗСУ 2С38 «Деривация-ПВО», которая также предназначена для борьбы с широким спектром как воздушных, так и наземных целей. Причем отечественная машина тоже является универсальной, поскольку способна использовать, помимо «умных» снарядов с программируемым подрывом, старые 57-мм выстрелы к автоматической зенитной пушке (АЗП) С-60 для стрельбы по наземным объектам. В странах западного блока сейчас разрабатывают зенитные пушки меньших калибров (например, 35 мм), также способные использовать программируемые снаряды.

    Но американцы предлагают вернуть в строй другой класс зенитной артиллерии, способный поражать стратосферные цели. Крупнокалиберные зенитные пушки вроде советских 100-мм КС-19 или 130-мм КС-30, способных доставать цели на высоте 15–20 км, были вытеснены зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) еще в 70-е годы прошлого столетия. Орудия меньшего калибра продержались дольше. Так, уже упомянутая С-60 оставалась на вооружении Советской армии до конца 80-х, а в других странах – еще дольше. Например, эти пушки в югославской армии даже сбивали крылатые ракеты «Томагавк» в 1999 году. Тем не менее казалось, что крупнокалиберные зенитные орудия навсегда сошли со сцены.

    Но интерес к ним возобновился в силу целого ряда факторов. Прежде всего снаряд зенитки обходится гораздо дешевле ЗУР (хотя в случае с MDACS, где стоимость одного снаряда составляет около 86 тыс. долларов, это вопрос дискуссионный). После того как применение БПЛА стало массовым, экономический аспект стал особенно значимым. Да и обслуживание артиллерийской системы в целом проще и дешевле. У АЗП боекомплект значительно больше, чем у ЗРК, и «перегрузить» ее массированными атаками сложнее.

    Ствольные зенитки не только легко справляются с низколетящими и сравнительно медленными целями, они еще и оказываются более эффективными на малых высотах.

    Также «второе дыхание» зенитной артиллерии дали новые технологии. В частности, появление компактных электронных устройств, которые можно разместить в снарядах с управляемым (программируемым) подрывом. Они создают «облако» осколков точно в точке встречи с целью.

    Причем эта точка определяется не наводчиком «на глазок», а автоматической системой управления огнем (АСУО), что резко повышает вероятность поражения и снижает расход боеприпасов. Программирование взрывателя происходит в автоматическом режиме прямо в момент выстрела. В свою очередь, АСУО получает данные от современных средств обнаружения – радаров и оптико-электронных станций.

    В случае с американской новинкой сетевой контур выведен на новый уровень: MDACS штатно интегрируется в общую автоматизированную систему боевого управления ПВО/ПРО Армии США – IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Это позволяет орудию использовать данные не только собственных радаров, но и любых внешних средств обнаружения, включенных в общую сеть (вплоть до радаров систем Patriot), что помогает эффективно работать по малозаметным целям и отсеивать ложные объекты. При этом зенитки дополняют общий контур ПВО наряду с ЗРК и системами РЭБ, а не заменяют их.

    В чем же новаторство американской программы MDACS? Прежде всего – в калибре. Большинство вновь создаваемых ЗПУ имеют калибр 30–57 мм, а их максимальная высота поражения цели составляет около 4,5 км. В то же время американская мультидоменная пушка способна сбивать летающие объекты на высоте, более характерной для ЗРК средней и большой дальности – то есть до 15-20 км. При этом заявленная гиперзвуковая скорость (до 5-6 Махов) и возможность корректировать полет HVP позволяют перехватывать не только обычные винтовые БПЛА, но и реактивные дроны, крылатые, а возможно, и баллистические ракеты.

    Однако для того, чтобы задать новый тренд, BAE Systems необходимо сделать применение снаряда HVP экономически оправданным. Понятно, что 86 000 долларов стоит, по сути, экспериментальный боеприпас, и после начала серийного выпуска его стоимость снизится. Но вот насколько?

    Другим животрепещущим вопросом является живучесть ствола. Напомним, что заявленный производителем ресурс ствола стандартной 155-мм гаубицы M777 составляет 2650 выстрелов, однако на практике (в условиях интенсивных боев) он редко превышает 1500 выстрелов, после чего ствол подлежит замене.

    Очевидно, что в MDACS, в силу гораздо большего давления пороховых газов и высокой начальной скорости снаряда, ресурс будет еще меньше. Стволы, возможно, придется менять после отражения каждых нескольких массированных атак противника.

    Собственно, эти проблемы придется решать всем, кто постарается использовать опыт конструкторов BAE. И если они будут успешно преодолены, можно будет говорить о появлении в системе ПВО оружия с принципиально новыми возможностями. Забытые уже было дальнобойные артиллерийские зенитные установки вернутся – на новом витке научно-технического прогресса.

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