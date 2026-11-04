По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Умер автор книг о Медвежонке и Тигренке писатель Янош
Немецкий детский писатель и иллюстратор Янош (Хорст Эккерт) скончался в возрасте 95 лет на Тенерифе.
Немецкий писатель и художник Янош, чье настоящее имя Хорст Эккерт, скончался во вторник на острове Тенерифе в возрасте 95 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.
О смерти автора сообщил его издатель в Тюбингене Бернхард Файль. Янош приобрел мировую известность благодаря созданию детских книг с собственными иллюстрациями, которые начали завоевывать популярность у читателей по всему миру с 1970-х годов.
Среди самых знаменитых произведений писателя выделяется сказка «О, как прекрасна Панама». Книга повествует о путешествии и приключениях неразлучных друзей – Медвежонка и Тигренка.
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