Умер автор книг о Медвежонке и Тигренке писатель Янош

Tекст: Мария Иванова

Немецкий писатель и художник Янош, чье настоящее имя Хорст Эккерт, скончался во вторник на острове Тенерифе в возрасте 95 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

О смерти автора сообщил его издатель в Тюбингене Бернхард Файль. Янош приобрел мировую известность благодаря созданию детских книг с собственными иллюстрациями, которые начали завоевывать популярность у читателей по всему миру с 1970-х годов.

Среди самых знаменитых произведений писателя выделяется сказка «О, как прекрасна Панама». Книга повествует о путешествии и приключениях неразлучных друзей – Медвежонка и Тигренка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.