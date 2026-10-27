Депутат Европарламента от Словакии Лашшакова попала в базу «Миротворца»

Tекст: Вера Басилая

Персональные данные Лашшаковой, представляющей партию Smer-SD словацкого премьер-министра Роберта Фицо, были опубликованы на сайте во вторник, передает РИА «Новости».

Портал обвинил депутата в якобы участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сообщается, что поводом для внесения в базу стала позиция Лашшаковой: она выступает против антироссийских настроений в Словакии, не поддерживает инициативу по запрету въезда в Евросоюз для граждан России, а также считает, что отказ от экономического сотрудничества с Москвой не принесет Европе ничего хорошего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего премьер-министра Словакии Яна Чарногурского включили в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец» из-за поездки в Мариуполь.

В прошлом месяце глава латвийской партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко и ее отец Сергей Федотов попали в реестр украинского портала.

В том же месяце данные шести депутатов польского Сейма были внесены в базу сайта.