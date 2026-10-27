Африканские священники прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

Tекст: Вера Басилая

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву прибыла делегация духовенства из стран пастырской ответственности Патриаршего экзархата Африки. Шестнадцать делегатов из десяти стран Африканского континента примут участие в приуроченных к третьему саммиту Россия – Африка мероприятиях», – сообщили в Патриаршем экзархате Африки РПЦ.

В состав делегации входят клирики экзархата из ЮАР, Замбии, Нигерии, Кении, Уганды, Танзании, Камеруна, ЦАР и Кот-д`Ивуара. В их числе руководители 13 африканских образовательных центров и приютов РПЦ, передает РИА «Новости».

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Экзархат Африки был образован решением Священного синода РПЦ 29 декабря 2021 года. В настоящее время он присутствует в 39 странах континента, в него входят 370 общин и приходов, в которых служат 270 клириков. Экзархат также содержит 13 образовательных учреждений в Кении, Уганде, Танзании, ЦАР и ДРК, которые посещают 2213 учеников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

Президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прилетел в российскую столицу.

Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву.