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Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным партнером России
Медведев назвал Мозамбик надежным партнером России в Африке
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо заявил, что Мозамбик является надежным и проверенным временем партнером России в Африке.
«Мозамбик – надежный и проверенный временем партнер России на Африканском континенте. Наши страны связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, уходящие корнями в эпоху борьбы мозамбикского народа за независимость», – написал Медведев на платформе «Макс».
Кроме того, он отметил активные контакты между партией «Единая Россия» и «Фронтом освобождения Мозамбика», которые поступательно расширяются в последние годы.
В ходе встречи зампред Совбеза выразил признательность президенту Мозамбика за участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи.
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в форуме.