Отозвана лицензия у Банка РМП за нарушения законодательства

Центробанк отозвал лицензию у Банка РМП за нарушения законодательства

Tекст: Вера Басилая

Банк России приказом от 10 апреля 2026 года № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития и модернизации промышленности (АО) Банк РМП, сообщается на сайте ЦБ России. Кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России по размеру активов.

Основанием для такого решения стали нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России, выявленные в деятельности Банка РМП. В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку меры воздействия. В частности, организация нарушала требования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Банк РМП, по данным регулятора, не был крупным кредитором реального сектора экономики и осуществлял основные операции в интересах своих акционеров и аффилированных лиц. Ранее были выявлены сделки с признаками вывода активов, информация о которых направлялась в правоохранительные органы.

Также отмечалось активное участие банка в подозрительных транзитных операциях, связанных с выводом средств за рубеж, их обналичиванием и покупкой неучтенной наличной выручки в торговом секторе. Банк не выявлял и не сообщал в уполномоченные органы о подозрительных операциях клиентов. Руководство не принимало мер для прекращения подобных действий.

Вместе с банковской лицензией Банк России аннулировал у Банка РМП и лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Приказом № ОД-640 назначена временная администрация под управлением ГК «АСВ», которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Вкладчики Банка РМП смогут получить компенсации в рамках системы страхования вкладов: выплаты производит ГК «АСВ» согласно действующему законодательству.

