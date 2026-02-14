Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.0 комментариев
В МВД раскрыли способы предотвращения взлома паролей мошенниками
Использование пароля длиной не менее 12 символов с буквами разного регистра, цифрами и специальными знаками значительно снижает риск взлома аккаунта, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
В МВД объяснили, что злоумышленники нередко применяют автоматический перебор комбинаций – специальные программы подбирают тысячи вариантов пароля за секунду, начиная с самых простых.
Эксперты предупреждают, что часто используются базы популярных паролей, а также информация, связанная с пользователем, например, имена, даты рождения или клички домашних животных. Поэтому надежнее всего выбирать уникальные, нелогичные сочетания символов, которые не имеют отношения к вашей биографии.
Одной из популярных схем остается фишинг – пользователь сам вводит пароль на поддельном сайте, оформленном как официальный ресурс. В МВД советуют внимательно проверять адрес сайта и избегать переходов по сомнительным ссылкам.
Еще одна угроза связана с утечкой баз данных: если один пароль используется сразу на нескольких сервисах, злоумышленники могут получить доступ ко всем аккаунтам. Для защиты специалисты советуют не повторять пароли и подключать двухфакторную аутентификацию для важных сервисов.
Не стоит забывать и о социальной инженерии – мошенники могут попытаться обманом получить пароль, звоня или отправляя сообщения о блокировке и требуя срочно подтвердить данные. В таком случае рекомендуется сразу прервать разговор или переписку и не устанавливать приложения из непроверенных источников.
