Киберполиция раскрыла уловки фишинговых доменных имен

Киберполиция выявила популярные схемы маскировки фишинговых доменных имен

Tекст: Мария Иванова

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало о главных признаках маскировки фишинговых доменных имен, передает Telegram-канал УБК.

Киберполиция подчеркивает, что злоумышленники часто используют замену строчных букв на заглавные, подмену буквы «о» цифрой «0», а также разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление символов, подходящих по смыслу.

В числе других методов мошенники прибегают к классической замене так называемых «зеркальных букв» – например, q на p, n на u.

Скриншот, опубликованный ведомством, наглядно демонстрирует такие подмены, что позволяет пользователям быстрее распознавать потенциальную опасность.

Особое внимание киберполиция советует уделять проверке адресов Telegram-ботов, особенно сервисов по обмену криптовалют. В ведомстве отмечают, что число поддельных ботов постоянно растет, и пользователям следует тщательно сверять адреса перед совершением переводов, чтобы избежать потери средств.

