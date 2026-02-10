Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после встречи лидеров России, Франции и Германии в декабре 2019 года, передает ТАСС.

По словам Лаврова, на этом саммите, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.

Министр отметил, что стороны приняли документы, в которых было зафиксировано обязательство внести соответствующие изменения в Конституцию Украины для постоянного особого статуса Донбасса. Лавров подчеркнул, что «ничего этого не сделано».

Также глава МИД напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала спецоперации на Украине признали: никто из западных лидеров не собирался выполнять эти договоренности и предоставлять Донбассу особый статус.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на встрече в Париже в 2019 году Владимир Зеленский не согласовал итоговый документ.

Сергей Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.