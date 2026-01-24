Польский политик назвал маловероятным вступление Украины в ЕС

Брудзиньский усомнился в возможности вступления Украины в ЕС в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вступление Украины в Евросоюз в 2027 году кажется крайне маловероятным, передает РИА «Новости». Он выступил в эфире радиостанции RMF FM, комментируя обсуждения в Брюсселе по поводу перспектив интеграции Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран ЕС дорожную карту развития Украины. В документе предполагается выделение 800 млрд долларов для Украины, ускоренное вступление страны в Евросоюз к 2027 году и продолжение поддержки до 2040 года.

Брудзиньский заявил: «Наблюдая за происходящим на Украине, мне кажется это крайне малоправдоподобным. Украина, чтобы вступить в ЕС, должна соответствовать определенным стандартам и выполнять определенные условия». Он также подчеркнул, что на данный момент вступление Украины в Евросоюз не отвечает интересам Польши.

Политик отметил, что расширение Евросоюза должно рассматриваться исключительно с позиций национальных интересов Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала о плане США и Евросоюза по созданию фонда для процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

Экс-премьер Бельгии призвал прекратить финансирование счетов Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина потребовала от Евросоюза пакет помощи на 1,5 трлн долларов.