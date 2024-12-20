Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

Tекст: Мария Иванова

18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.