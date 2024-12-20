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Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»
В Киеве произошли четыре мощных взрыва, в центре города, в районе железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, сопровождаемое громкими звуками, сообщили очевидцы.
В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.
Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.
Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.
Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.
Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.
До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.