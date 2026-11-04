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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 17:09 • Новости дня

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не запланирован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет таких планов», – ответил Песков на вопрос о возможности телефонной беседы лидеров двух стран после выборов в конгресс США и до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков сообщал о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах перед президентом Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Песков также заявлял об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и Трампом.

    4 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»

    Американист Дудаков: Демократы одержали сокрушительную победу на выборах в США

    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    @ Ari Saperstein/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Демократы смогли одержать победу в ключевых для республиканцев штатах. Теперь деятельность Дональда Трампа будет серьезно затруднена. Однако Европа и Украина рано радуются – возобновления траншей ВСУ со стороны США пока не предвидится, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – самом главном республиканском штате», – говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас им прогнозируют порядка 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик.

    По его прогнозам, теперь парламентарии начнут заводить расследования против главы Белого дома, попытаются объявить ему очередной импичмент и ограничить полномочия президента. «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт.

    Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заключил он.

    Ранее в США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу ряда американских СМИ, контроль над Палатой представителей перейдет в руки демократов, также они получат большинство в Сенате.

    Так, по прогнозам Bloomberg, демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Примечательно, что от штата Мичиган в верхнюю палату Конгресса прошел демократ Абдул Эль-Сайед. Он станет первым мусульманином в истории Сената. В ходе предвыборной кампании Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп активно критиковал демократа, называя его радикалом и коммунистом, а также заявлял о ненависти кандидата к евреям. Абдул Эль-Сайед выступает за прекращение военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.

    Впрочем, Трамп уже выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования. «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях. Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дом с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором удерживались мобилизованные и сбежавшие в самоволку военные, принадлежит государственному банку Sense Bank, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

    Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

    О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

    Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.


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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    The Daily Mail: В Белом доме мрачная атмосфера после поражения республиканцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме воцарилась мрачная атмосфера после потери Республиканской партией контроля над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов, сообщает The Daily Mail.

    «В резиденции царит очень, очень мрачная атмосфера», – заявил источник, добавив, что обстановка является гнетущей. К 23:00, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости», передает The Daily Mail.

    «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Отмечается, что сторонники Трампа начали покидать вечеринку в Восточном зале Белого дома в ночь подсчета голосов. К 22:00, после объявления победы демократов в Палате представителей, зал практически опустел.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозам Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей (минимум 225 мест) и в Сенате (54 места).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поражение республиканцев объяснили отказом Дональда Трампа публиковать документы по делу Джеффри Эпштейна.

    Во вторник Белый дом сообщил об осторожном оптимизме в день выборов.

    Представители Демократической партии США, одерживающей победу на промежуточных выборах в Конгресс, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Добровольческий корпус: Многие украинские военнопленные хотят воевать за Россию

    Многие пленные украинские военные изъявили желание воевать на стороне России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многие украинские военнопленные переосмысливают свое отношение к киевским властям и изъявляют желание воевать на стороне России, заявил заместитель командира по военно-политической работе Добровольческого корпуса Минобороны Анатолий Бибилов.

    «Очень много пленных украинцев, когда с ними проводят беседы, когда объясняют, что вообще творится, они действительно проникаются тем, что на самом деле они воюют не за свою Украину, а за дядю Сэма», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

    По его словам, многие пленные бойцы ВСУ не знают истории, в том числе об образовании Украины и статусе Крыма. Бибилов отметил, что после осознания ситуации у них происходит переосмысление, и они готовы сражаться «против режима, который сегодня есть на Украине».

    Кроме того, замкомандира рассказал, что иностранцы, подписавшие контракт с Добровольческим корпусом, могут получить российское гражданство за срок до четырех месяцев. Наличие госнаград или ранений ускоряет этот процесс. Бибилов подчеркнул, что иностранные добровольцы служат и на офицерских должностях, продвигаясь по службе наравне с россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бибилов заявил о службе в рядах подразделения добровольцев из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

    Он назвал самыми громкими операциями корпуса за три года проходы через трубы в Авдеевку и Суджу.

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    4 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Вместе с Владимиром Путиным в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

    В церемонии возложения также участвовали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

    Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», члены общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства.

    В среду президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

    Президент Абхазии Бадра Гунба также направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»

    Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».

    У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.

    Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».

    Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».

    Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов».

    Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.

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    4 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Следствие на Украине завершило дело о коррупции в окружении Зеленского

    НАБУ завершило дело о коррупции в окружении Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела «Мидас» о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе с участием окружения Владимира Зеленского.

    Следствие по коррупционному делу «Мидас», фигурантами которого стали представители ближайшего окружения Зеленского, завершено, пишет ТАСС со ссылкой на НАБУ.

    «НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу высокоуровневой преступной организации, которая действовала в энергетическом секторе и, по данным следствия, системно получала неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» и других государственных предприятий», – сообщили в НАБУ.

    В ноябре 2025 года было объявлено об операции «Мидас». Следствие утверждает, что участники схемы отмыли не менее 100 млн долларов. Координатором схемы назван бизнесмен Тимур Миндич, друг Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении доверия Запада к Украине из-за случаев коррупции в окружении Владимира Зеленского.

    В сентябре многочисленные коррупционные скандалы в ближайшем окружении Зеленского привели к существенному падению его политической поддержки среди граждан.

    В мае украинские СМИ написали о риске уголовного дела о коррупции для Зеленского после завершения его полномочий.

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    4 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Рябков оценил влияние промежуточных выборов в США на внешнюю политику России

    Рябков о выборах в США: Курс России не зависит от колебаний в других странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Внешнеполитический курс России, включая вопросы украинского урегулирования, не подвержен конъюнктуре и не зависит от политических колебаний за рубежом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на фоне промежуточных выборов в США.

    «Наша принципиальная и последовательная линия по Украине, как и в целом внешнеполитический курс, не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах. Будем работать в соответствии с установками Президента Российской Федерации», – подчеркнул Рябков в беседе с РИА «Новости».

    Комментируя итоги промежуточных выборов в США и их возможное влияние на двусторонние отношения, замглавы МИД призвал дождаться окончательных результатов. При этом он отметил, что «подходы актива демпартии к отношениям с Россией резко негативные», и в этом нет ничего нового.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о неизменности позиции Москвы по украинскому урегулированию после принятия нового американского закона о санкциях.

    На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в попытке сорвать усилия России и США по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на искажение восприятия России в США антироссийской пропагандой.

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    4 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Украина вынужденно снизила мощность атомных электростанций

    На Украине вынужденно снизили мощность АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

    Мощность генерации на атомных электростанциях была снижена, а возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, пишет ТАСС со ссылкой на украинское министерство энергетики.

    Член комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк объяснил ограничение генерации массовым повреждением передающих и распределяющих подстанций. Оставшиеся в работе объекты не способны принять весь производимый атомными электростанциями объем электроэнергии.

    На прошлой неделе на Украине зафиксировали 208 инцидентов с повреждением или уничтожением объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Под контролем Киева остаются Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская АЭС с совокупной номинальной мощностью 7,88 ГВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам энергетического комплекса Украины.

    Компания «Укрэнерго» отметила ухудшение ситуации в энергосистеме страны после этой атаки.

    В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил об атаке на более чем 15 объектов электрогенерации и энергопередачи.

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