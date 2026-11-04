  • Новость часаПутин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов днем перешли к снижению на 3,5%, опустившись до 1023 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1084,5 доллара (+2,3%). По состоянию на 10:10 мск показатель составлял 1072,9 доллара (+1,2%), а в 16:50 мск – 1023,1 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1059,9 доллара за тысячу кубометров.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре. По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2%.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

    Комментарии (11)
    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

    Комментарии (8)
    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

    Комментарии (6)
    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня
    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Российским прыгунам с трамплина отказали в визах для участия в турнирах

    Прыгуны с трамплина из России остались без европейских виз на сезон

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что обладающие нейтральным статусом отечественные прыгуны с трамплина не примут участия в международных соревнованиях из-за проблем с получением разрешительных документов.

    Отечественные спортсмены столкнулись с невозможностью въезда в страны Европы для участия в новом соревновательном цикле, пишет Sport24.

    «Вчера пришла неприятная новость о наших прыгунах с трамплина. У них есть нейтральные статусы, но они не смогут выступить на соревнованиях из-за отказа в европейской визе», – рассказал Свищев.

    Депутат выразил сожаление в связи с тем, что получившие официальный допуск спортсмены вынуждены пропускать турниры. Международный сезон в прыжках с трамплина начнется 20 ноября в Лиллехаммере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разрешить странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским спортсменам. Также федерация заявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Финский политик предложил лечить европейских коллег от русофобии в психбольнице

    Политик Мема предложил лечить европейских коллег от русофобии в психбольнице

    Tекст: Денис Тельманов

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

    «Я тоже хочу быть инновационным, создать бизнес, которого не было раньше: открыть психиатрическую больницу для политиков. Мы излечим русофобию, желание развязывать войны и так далее», – приводит ТАСС заявление политика.

    Таким образом Мема отреагировал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна стать местом, где «великие научные открытия» могут создать новые отрасли промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мема раскритиковал главу МИД Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Футбольные турниры в Испании приостановили из-за смерти игрока «Тенерифе»

    Федерация футбола Испании отложила турниры до 6 ноября из-за смерти де Мигеля

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила отменить проведение всех турниров в стране до 6 ноября из-за смерти футболиста команды «Тенерифе» Хесуса де Мигеля.

    «В знак уважения и солидарности RFEF постановляет продлить приостановку своих соревнований до 6 ноября. Матчи в кубках, запланированные на эту неделю, откладываются», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

    Ранее федерация уже отменила все игры, которые должны были состояться во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник футбольный клуб «Тенерифе» сообщил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля после перенесенной остановки сердца во время матча с «Андоррой».

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 23:18 • Новости дня
    Туск предложил Навроцкому обсудить ситуацию в стране один на один

    Туск предложил президенту Польши встретиться один на один

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту страны Каролю Навроцкому провести встречу один на один для урегулирования конституционного кризиса.

    «Я предложил пану президенту, что я готов на этой неделе, чтобы встретиться один на один, чтобы мы думали, как на длительный срок снизить это напряжение», – передает РИА «Новости» слова Туска журналистам.

    Польский премьер отметил, что хотел бы провести встречу без присутствия прессы. Он выразил надежду на то, что переговоры помогут найти правовое решение для предотвращения политических потрясений в будущем.

    Туск добавил, что стороны, вероятно, останутся при своих мнениях по многим вопросам, но оба лидера чувствуют общую ответственность. При этом он допустил, что решения кризиса, которое удовлетворило бы все стороны конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня не существует.

    «Возможно, решение, которое удовлетворило бы все стороны этого конфликта вокруг Конституционного суда, сегодня невозможно. Но совершенно точно возможен честный, откровенный разговор без СМИ и лишнего шума», – сказал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Навроцкий возложил на премьер-министра Туска ответственность за кризис вокруг Конституционного суда. В тот же день пресс-секретарь президента Рафал Лескевич назвал Туска диктатором.

    Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 20:34 • Новости дня
    Из-за сообщений о бомбе два самолета совершили экстренную посадку в Риме

    Из-за сообщений о бомбе два самолета Ryanair экстренно сели в Риме

    Tекст: Ольга Иванова

    Два лайнера авиакомпании Ryanair, следовавшие из Лиссабона и Дублина, совершили экстренную посадку в римском аэропорту Фьюмичино из-за анонимных сообщений о бомбах.

    Сотрудники аэропорта приняли необходимые меры и разместили самолеты в отдаленной зоне, однако в результате проверок взрывных устройств обнаружено не было, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Оба сигнала об угрозе поступили в течение часа, при этом в одном из случаев в воздух поднимались два истребителя ВВС.

    Во вторник подобные инциденты произошли и в других европейских аэропортах, в том числе в Лондоне, Варшаве и Софии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пассажирский самолет авиакомпании SAS благополучно приземлился в польском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.

    В понедельник министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил об успешной экстренной посадке следовавшего из Лондона в Софию самолета Wizz Air из-за сообщения о заложенной бомбе.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Бывшая штаб-квартира компартии Италии стала пятизвездочным отелем

    Tекст: Ольга Иванова

    Историческое здание в Риме, в котором располагалась штаб-квартира Итальянской коммунистической партии, после реконструкции открылось в качестве пятизвездочного отеля.

    Здание в Риме, в котором долгие годы работали лидер движения Энрико Берлингуэр и другие руководители Итальянской коммунистической партии, переоборудовали под роскошную гостиницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

    Историческое здание перешло в собственность финансовой группы Tosinvest семьи Анджелуччи в 2003 году. В 2022 году владельцы объявили о проекте реконструкции. Сейчас в отеле площадью около 8 тыс. квадратных метров оборудованы 69 номеров и панорамная терраса. Стоимость проживания начинается от 500 евро за ночь, а королевский люкс обойдется в 3-4 тыс. евро.

    В ходе ремонта строители сохранили знаменитый балкон, с которого Берлингуэр приветствовал сторонников партии после успеха на выборах 1976 года. Кроме того, в интерьере оставили некоторые символы коммунистического движения, в том числе скульптуры с изображениями серпа и молота, звезды и флага Парижской коммуны, а также бюст Антонио Грамши.

    Ранее в Британии предложили переоборудовать выставленные на продажу университетские помещения в тюрьмы для решения проблемы переполненности мест лишения свободы.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа рекордно быстро отобрала 1 млрд кубометров газа в начале сезона

    Европа отобрала 1 млрд кубометров газа из ПХГ за рекордные шесть дней

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С момента достижения пика заполнения ПХГ текущей осенью (74,96%) суммарный отбор из них почти вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В четыре из этих шести дней (28 и 29 октября, 1 и 2 ноября) зафиксированы рекордные суточные значения отбора, передает ТАСС.

    Всего с 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже 1,3 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составляет около 800 млн куб. м. Ранее так же быстро ЕС отбирал из ПХГ первый миллиард кубометров лишь в 2020 году.

    По данным на 2 ноября, европейские ПХГ заполнены на 74,33%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,4 млрд куб. м газа, что на 10,2 млрд меньше показателей прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% к 1 декабря. В этом году из-за надежд на теплую зиму показатель могли снизить до 80%, однако Европа смогла достичь лишь 75,5% требуемых объемов (51 млрд куб. м).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о самом низком с 2013 года уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы.

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1073 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 1073 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% и составили почти 1073 доллара за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1084,5 доллара, прибавив 2,3%. К 10:10 мск цена скорректировалась до 1072,9 доллара.

    Евросоюз начал отопительный сезон с хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 ноября запасы газа составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до минимума 2013 года. В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе упали почти до тысячи долларов.

    В прошлом месяце они превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    Познер объяснил победу демократов в США
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    Семья Борошнина назвала возможную причину смерти 39-летнего актера
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации