Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1084,5 доллара (+2,3%). По состоянию на 10:10 мск показатель составлял 1072,9 доллара (+1,2%), а в 16:50 мск – 1023,1 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1059,9 доллара за тысячу кубометров.

Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре. По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2%.

Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.