Юрист объяснил правила возврата не соответствующего ИИ-картинке товара

Юрист Соловьев: Не соответствующий ИИ-изображению товар можно вернуть

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Такой товар можно вернуть, и тут неважно, кто сгенерировал – нейросеть, искусственный интеллект или человек это сделал», – заявил Соловьев RT.

Он отметил, что недостоверная картинка нарушает закон «О защите прав потребителей».

Покупатель вправе потребовать замену на аналогичную модель, соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков или возврат денег. Если возникли дополнительные убытки, можно запросить их возмещение, а также компенсацию морального ущерба.

При несоответствии товара описанию Соловьев посоветовал сразу отказаться от него в пункте выдачи. Если покупка уже забрана, на возврат отводится семь дней, а без письменной информации от продавца о порядке возврата – до трех месяцев.

При наличии гарантии претензии принимаются в течение гарантийного срока, а без нее – в пределах двух лет. Для возврата следует собрать доказательства: скриншоты карточки товара, фото и видео реальной вещи, упаковки и переписку с продавцом.

Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней после проверки качества. В случае отказа юрист рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор и суд, подчеркнув, что до возврата товаром нельзя пользоваться для сохранения его внешнего вида.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.