DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая после раунда финансирования

Оценка китайского разработчика нейросетей DeepSeek превысила 50 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal, китайский стартап DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов в рамках первого раунда финансирования и был оценен инвесторами более чем в 50 млрд долларов. По данным издания, «китайский DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов в рамках первого раунда финансирования... Инвесторы оценили компанию в более чем 50 млрд долларов... что делает ее самым дорогим ИИ-стартапом в стране».

Осведомленные источники газеты утверждают, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, владевший почти 90% компании до сделки, вложил в раунде около 3 млрд долларов, став крупнейшим инвестором. Китайский Национальный инвестиционный фонд индустрии искусственного интеллекта, созданный при поддержке правительства в начале прошлого года, инвестировал непосредственно в DeepSeek порядка 150 млн долларов.

Среди крупных участников раунда источники называют технологическую компанию Tencent, вложившую 1,5 млрд долларов, и производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology, инвестировавшего 740 млн долларов. В числе других инвесторов упоминаются JD.com, разработчик видеоигр NetEase, а также инвестиционные компании IDG Capital и Monolith Management.

Новый капитал DeepSeek намерена направить на развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на расширение вычислительной инфраструктуры, отмечает Wall Street Journal. По данным источников газеты, часть инвесторов подталкивает компанию к поиску дополнительных моделей монетизации и новых способов взимания платы с пользователей.

Также, по информации издания, DeepSeek усиливает команды по созданию ИИ-агентов, способных автоматизировать сложные виды работы, что может обеспечить стартапу будущие источники дохода. Компания, основанная в Китае, развивает одноименную нейросеть и получила широкую известность после выпуска в прошлом году ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на сайте DeepSeek, не уступает ChatGPT.

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