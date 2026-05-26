Сенатор Джабаров: Угрозами Калининграду Будрис предлагает лишить литовцев родины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.