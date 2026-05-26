Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.0 комментариев
Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
Сенатор Джабаров: Угрозами Калининграду Будрис предлагает лишить литовцев родины
Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.
«С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.
Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.
На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.
Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.