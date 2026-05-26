Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.0 комментариев
Tasnim: Иран получит 24 млрд долларов замороженных активов после сделки с США
Tasnim: Иран может вернуть 24 млрд долларов замороженных активов в сделке с США
Исламская республика планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов благодаря новому соглашению с Вашингтоном, отмечает Tasnim.
Около 24 млрд долларов иранских активов могут быть разморожены в рамках меморандума о взаимопонимании, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. Этот документ станет важной частью мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном.
Ожидается, что половину указанной суммы государство получит сразу после подписания договора. Оставшаяся часть средств станет доступна в течение последующих 60 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном.
Президент США заявил о достижении значительного прогресса на двусторонних переговорах.
Госсекретарь США Марко Рубио допустил возобновление атак на Тегеран в случае провала мирного соглашения.