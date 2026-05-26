Tasnim: Иран получит 24 млрд долларов замороженных активов после сделки с США

Tasnim: Иран может вернуть 24 млрд долларов замороженных активов в сделке с США

Tекст: Мария Иванова

Около 24 млрд долларов иранских активов могут быть разморожены в рамках меморандума о взаимопонимании, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. Этот документ станет важной частью мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном.

Ожидается, что половину указанной суммы государство получит сразу после подписания договора. Оставшаяся часть средств станет доступна в течение последующих 60 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном.

Президент США заявил о достижении значительного прогресса на двусторонних переговорах.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возобновление атак на Тегеран в случае провала мирного соглашения.