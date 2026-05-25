Рубио завершил интервью о соглашении с Ираном допущением атак на Тегеран

Tекст: Катерина Туманова

Соединенные Штаты могут возобновить угрозы нападения на Иран, если переговоры не принесут результатов в течение двух месяцев.

«В конечном итоге, подход должен принести то, чего мы от него хотим. Если этого не произойдет, то у президента будут все варианты действий в течение 60 дней, которые доступны ему сейчас», – приводит слова госсекретаря США Марко Рубио New York Times (NYT).

Беседуя с журналистами Рубио отметил, что США готовы вступить в «очень серьезные переговоры» по иранской ядерной программе. Если Иран снова откроет Ормузский пролив, дав понять, что временное соглашение, которое не лишит Иран немедленно возможности создавать ядерное оружие, принято.

«Нельзя решить ядерную проблему за 72 часа наброском на салфетке. Проливы должны быть немедленно открыты, и тогда мы, в соответствии с согласованными параметрами, начнем очень серьезные переговоры об обогащении урана, о высокообогащенном уране и об их обещании никогда не обладать ядерным оружием», – добавил он.

Ни США, ни Иран публично не обнародовали подробности, но в воскресенье американский чиновник заявил о принципиальной договоренности о сделке, которая позволит вновь открыть Ормузский пролив при условии, что Иран утилизирует свой высокообогащенный уран.

Иран публично не комментировал ситуацию и не подтвердил свою позицию относительно запасов обогащенного урана.

Рубио настаивал на том, что политика Трампа, согласно которой Иран не должен обладать ядерным оружием, не изменилась. Однако дал понять, что Штаты готовы к поэтапному подходу к переговорам, которые, как считают некоторые аналитики, могут лишить Трампа рычагов влияния в переговорном процессе.

«Это не может занять годы, но потребуется некоторое время, чтобы решить эти технические вопросы», – сказал г-н Рубио.

Госсекретарь заявил, что Трамп всегда будет ставить в приоритет дипломатическое решение проблем, посредством соглашений, поэтому США будут использовать все возможности для достижения соглашения.

«На данный момент семь или восемь стран региона поддерживают этот подход, и мы готовы двигаться вперед в этом направлении», – подытожил он.