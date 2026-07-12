Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Иран стал наносить ответные удары на американские атаки
Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.
«Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.
Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.