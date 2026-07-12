L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

Tекст: Катерина Туманова

«Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

«Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

«Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

Портал напоминает, как Минобороны в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

«Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.



