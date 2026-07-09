  • Новость часаЗа ночь над Россией сбили 73 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Суд в Казахстане отменил взыскание с Газпрома 1,4 млрд долларов в пользу «Нафтогаза»
    УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Казахстан опроверг запуск дронов по России со своей территории
    Новак: В июле начинаем импортные поставки нефтепродуктов
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    5 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    21 комментарий
    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня

    Трамп пояснил, что поменял самолет, чтобы удивить британских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

    «Нет, почему бы они были», – ответил Трамп на вопрос о том, были ли какие-либо опасения причиной того, что он поменял борт для вылета из Анкары, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что использовал другой самолет, чтобы показать его военным Британии.

    Американский президент вылетел из турецкой столицы на старом борту, но на базе США в Британии сменил его.

    В прошлом году Катар подарил Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что такой подарок считается «нормальным явлением между союзниками».

    Тогда же в Вашингтоне произошел скандал вокруг планов Трампа принять в подарок от Катара этот самолет.

    СМИ писали, что подаренный Boeing может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

    Комментарии (41)
    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

    Комментарии (4)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    @ Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским ошибочно обвинил Японию в ракетном ударе по авианосцу.

    «По нам выпустила 111 ракет Исламская Республика Япония. Они летели в авианосец в течение примерно одного часа. Все 111 ракет, направленных на очень дорогой корабль, были сбиты, в основном комплексами Patriot, но и другими средствами тоже», – заявил президент, его слова приводит The Independent.

    Очевидно, политик имел в виду нападение иранских вооруженных сил на американский флот в начале этого года. Издание напоминает, что Япония не вступала в вооруженные конфликты с Соединенными Штатами уже почти столетие и со времен Второй мировой войны остается их близким союзником.

    Ранее во время встречи Зеленским американский лидер анонсировал очередной мощный удар по Ирану.

    В конце июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским хранилищам ракет.

    В начале года Вашингтон перебросил на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Abraham Lincoln.

    Комментарии (8)
    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

    Комментарии (14)
    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

    Комментарии (18)
    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке новых мощных ударов США по Ирану

    Трамп: США нанесут новый удар по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие часы вооруженные силы США планируют нанести очередной мощный удар по Ирану вслед за недавней ночной атакой, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    О готовящейся военной операции президент США сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

    «Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером», – заявил глава американского государства.

    Трамп добавил, что собирается заранее предупредить иранскую сторону о новой атаке. По его словам, Вашингтон намерен посмотреть, к каким результатам приведут эти действия.

    В конце прошлого месяца американские военные нанесли удары по иранским объектам. В середине июня Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых атак на территорию республики.

    Днем ранее американская армия атаковала 20 целей в этой стране.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Трамп признал огромную военную мощь России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским указал на внушительный военный потенциал и масштаб России.

    Глава Белого дома Дональд Трамп открыто признал и высоко оценил значительный военный потенциал Москвы, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре, политик провел официальные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    «Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал американский президент, комментируя текущую международную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал Россию непобедимой.

    До этого американский лидер охарактеризовал нашу страну как мощную военную державу. Во время встречи в Ватикане он указал Владимиру Зеленскому на превосходство и силу Москвы.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Комментарии (3)
    8 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о способности стать «величайшим коммунистом уровня Ленина»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что смог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

    Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    «Коммунизм легко продается. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным, я был бы так же хорош, как все», – подчеркнул политик. «Только что появились данные, где я занимаю первое место в TikTok. И все, о чем я говорю, – это коммунизм. Так что в каком-то смысле коммунизм – это даже хорошо», – отметил он.

    При этом Трамп добавил, что коммунистическая идеология представляет для Соединенных Штатов большую опасность, чем мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года. Он отметил, что «для человека, ставшего коммунистом, пути назад уже нет». По мнению президента, подобная политическая система в США просто не сработала бы.

    Ранее американский лидер пригрозил снова отправить в небытие серп и молот.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал коммунистов главными противниками республиканцев на предстоящих выборах.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил беспокойство политиков победой леворадикальных кандидатов на праймериз Демократической партии.

    Комментарии (3)
    8 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Bloomberg: Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО заявил, что Европа должна проявлять больше уважения к Соединенным Штатам и нарастить расходы на оборону, пишет Bloomberg.

    Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время закрытой части переговоров с лидерами стран альянса, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В своем выступлении политик также уделил значительное внимание иранской проблематике. Американский лидер дал понять, что больше не намерен вести переговоры с Тегераном.

    Ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать Вашингтон.

    Американский лидер объявил о прекращении перемирия с Тегераном.

    Глава Белого дома назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В ЕК пообещали защитить страны Евросоюза от решений Трампа

    Еврокомиссия пообещала защитить страны ЕС после угроз Трампа в адрес Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское руководство намерено отстаивать экономическую безопасность участников объединения на фоне планов американской администрации остановить торговые отношения с Мадридом.

    Официальный Брюссель отреагировал на планы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией, передает ТАСС.

    На специальном брифинге представитель ведомства Олоф Джилл прокомментировал ситуацию. «Еврокомиссия будет защищать интересы всех своих стран-членов», – заявил он.

    Чиновник напомнил, что экономические связи между Евросоюзом и Соединенными Штатами глубоко интегрированы и приносят взаимную выгоду. По его словам, защита этих отношений отвечает общим интересам сторон, что закреплено в подписанном в прошлом году двустороннем соглашении.

    В Брюсселе ожидают, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства. При этом Джилл отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов относительно дальнейших перспектив торговли между США и Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о нежелании продолжать двустороннее экономическое сотрудничество с Мадридом. В ответ правительство Испании призвало Вашингтон уважать международное право и действующие двусторонние соглашения.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность американского лидера реализовать угрозу по разрыву связей.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 12:28 • Новости дня
    Трамп на саммите в Анкаре заявил Рютте о разочаровании в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре президент США Дональд Трамп назвал нечестными многомиллиардные расходы Вашингтона на защиту союзников, которые ничего не делают взамен.

    Президент США на полях саммита в Анкаре провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава государства подверг резкой критике финансовую политику организации и распределение нагрузки между ее участниками.

    Глава Белого дома отметил, что Вашингтон вынужден тратить непомерно большие суммы ради обеспечения безопасности других членов объединения. «Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер признался в нежелании посещать саммит альянса за пределами Турции.

    Глава государства не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе.

    Руководство военного блока подготовило для президента презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп заявил о желании сохранить США в НАТО

    Reuters: Трамп пообещал союзникам сохранить членство США в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече в Анкаре подтвердил готовность Вашингтона остаться в Североатлантическом альянсе и продолжить поставки вооружений государствам-партнерам.

    Трамп заверил союзников по военно-политическому блоку в намерении не покидать ряды организации, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Подобное заявление прозвучало в ходе закрытых переговоров на территории турецкой столицы.

    Политик также подчеркнул, что Вашингтон планирует и дальше реализовывать оружие своим партнерам по коалиции. При этом американскую сторону не будет волновать то, каким именно образом страны собираются применять купленную военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях саммита в Анкаре американский лидер выразил генсеку альянса Марку Рютте разочарование финансовой политикой организации.

    Накануне президент США допустил дальнейшее сокращение численности американских войск на европейском континенте.

    Для удержания Вашингтона в блоке европейские дипломаты предложили нарастить закупки оружия у американских компаний.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Вероятный преемник Стармера Бернхэм пообещал не ослаблять поддержку Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятный преемник премьера Великобритании Кира Стармера Энди Бернхэм заявил, что намерен оказывать поддержку Киеву, а также наращивать вооружения.

    «Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется», – написал Бернхэм в статье для газеты Times.

    Он заявил, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Британия, считает правильным и необходимым увеличивать инвестиции в оборону. Он добавил, что намерен добиваться снижения зависимости страны от иностранных государств и выделил среди ключевых задач укрепление сотрудничества с европейскими государствами, передают РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер досрочно покинул свой пост из-за экономических проблем.

    Бывший мэр Манчестера Бернхэм объявил о планах занять должность лидера лейбористов.

    Комментарии (0)
    Главное
    США возобновили удары по Ирану
    В России на треть снизилось число мошенничеств
    Эстония вручила ноту российскому послу
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Гидрометцентр спрогнозировал температуру до 31 градуса в Московском регионе

    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

    Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной

    Ключевая для предстоящих выборов президента Франции интрига развернулась 7 июля в Париже. Суд вынес решение, де-факто запрещающее участие в выборах главному представителю оппозиции, лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. И все же Ле Пен нашла юридическую уловку, открывающую выход из этого тупика. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации