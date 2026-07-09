Tекст: Антон Антонов

«В результате нашего огневого воздействия в районе Чернигова уничтожен склад ГСМ 15 АК ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Также сообщается, что в Черниговской области Украины на учебном полигоне «Десна» сотрудники военной контрразведки СБУ задержали нескольких офицеров по обвинению в незаконном обогащении за счет обеспечения объекта ВСУ электроэнергией по завышенным ценам.

«Характерно, что все задержанные ранее служили в частях украинской военной разведки, конфликт с которой у СБУ сегодня уже носит публичный характер», – говорится в сообщении.

Штурмовики группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Волфино, Кияницы, поселка Хотень, Лужков и Краснополья.

В Шосткинском районе идут стрелковые бои, а на базе местного училища командование ВСУ развернуло ремонтные цеха, принудительно привлекая студентов. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 15 участках до 600 м.

Продолжаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, поселке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.



На Харьковском направлении расширяется полоса безопасности. В районе Казачьей Лопани продвижение «Северян» составило до 300 м, на Волчанском направлении – до 900 м.

На Великобурлукском направлении ВСУ дважды пытались атаковать с применением бронетехники, но обе атаки были отбиты. Уничтожено свыше 30 националистов и несколько единиц техники.

Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Дергачей, Избицкого, Юрченково, Белого Колодезя, Захаровки, Установки, Ивашкино, Ольховатки, Грачовки и Харькова.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Черниговской области.

Мобилизованные украинцы подняли мятеж на полигоне учебного центра «Десна».

Заградотряд ВСУ сбросил противотанковую мину на сдающихся в плен солдат в Харьковской области.

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