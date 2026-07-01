Tекст: Антон Антонов

«Попытка боевой группы 57 омпбр [ВСУ] сдаться в плен в селе Украинское была пресечена заградительным отрядом ВСУ, который сбросил противотанковую мину с тяжелого коптера на ПВД украинских солдат», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Казачьей Лопани, Белого Колодезя, Бугаевки, Артемовки, Устиновки, Великого Бурлука, Ольховатки, Зарубинки и Малого Бурлука.



Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани и прилегающих лесах. Допросы пленных украинских солдат показали, что на этот участок фронта ВСУ перебрасывают штурмовиков малыми группами, преимущественно задержанных дезертиров и людей без определенного места жительства.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 1100 м. Стрелковые бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка, его окрестностях и в лесных массивах у сел Бударки и Землянки. Здесь северяне продвинулись на двух участках до 500 м.

В Сумской области нанесены удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Сум, Большой Рыбицы, Кролевца, Вольной Слободы, Краснополья, поселка Хотень и села Новая Сечь. В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях.

Южнее Бачевска ВСУ развернули сеть пунктов управления беспилотниками, по которым «Север» ведет огневое поражение. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на десяти участках до 300 метров.

Бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и окрестных населенных пунктах. В Краснопольском районе продолжаются стрелковые столкновения в лесных массивах.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую ночь бойцы группировки «Север» нейтрализовали более 100 украинских беспилотников над Харьковской и Сумской областями.

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