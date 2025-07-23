Песков сообщил о разворовывании на Украине значительной части западной помощи

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что «если говорить простым и емким русским языком», значительная часть средств, которые США и Европа выделяли на Украину, была разворована, передает ТАСС.

Песков отметил, что на Украине много коррупции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть сомнения относительно того, что Киев потратил все выделенные США средства на оружие.

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что проблему коррупции в украинском обществе часто преувеличивают.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад проиграл войну с коррупцией на Украине после того, как Владимир Зеленский подчинил основные антикоррупционные ведомства своему офису.