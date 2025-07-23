Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги

Трамп усомнился, что Киев потратил на оружие все переданные США деньги

Tекст: Вера Басилая

Трамп на встрече с республиканцами заявил, что Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги, передает РИА «Новости» .

Он отметил, что Джо Байден выделил на помощь Украине оборудования и средств на сумму 350 млрд долларов, и добавил: «И что еще хуже – не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности».

По его словам, у него «есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению».

Трамп также подчеркнул, что теперь ответственность за финансирование вооружения Украины должны взять на себя европейские страны. По его словам, США больше не будут платить за это, финансирование с американской стороны завершено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что между европейскими странами существуют разногласия по вопросу, кто будет закупать оружие для использования Украины против России. Он также отметил, что не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».

Ранее в Госдепе заявили, что Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания 50-дневного срока.

Трамп предложил новую схему поддержки Киева с поставками вооружений за счет финансирования со стороны Евросоюза.

В США предупредили, что ситуация на Украине может стать для Трампа такой же проблемой, какой стал Афганистан для Джо Байдена.