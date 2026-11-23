Tекст: Антон Антонов

В понедельник основной фондовый индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 135,06 пункта (2,77%), до 4734,9 пункта, пишет Yonhap.

В пятницу индекс обрушился на 5,21%, опустившись ниже психологически важной отметки в 5 тыс. пунктов. Это стало самым низким уровнем закрытия почти за 10 месяцев – с 16 января, когда индекс составил 4840,74 пункта.

Падение последовало за резким снижением американских индексов в пятницу. Dow Jones Industrial Average упал на 1,93%, S&P 500 – на 3,7%, а высокотехнологичный Nasdaq – на 5,28%. США столкнулись с самой длительной серией снижений с 2020 года.

Инвесторы обеспокоены возможным ужесточением экспортных ограничений США на полупроводники. Сообщалось, что компания Advanced Micro Devices (AMD), как и Nvidia, может столкнуться с рисками из-за своего бизнеса в Китае. Эти опасения оказали давление на рынки, несмотря на успешное первичное публичное размещение (IPO) акций ИИ-стартапа Anthropic.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу совокупный капитал семи основателей американского разработчика искусственного интеллекта Anthropic достиг 180 млрд долларов после начала торгов акциями компании на бирже.

В начале месяца котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами, пересматривающими вложения в сферу искусственного интеллекта.