Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Южнокорейский биржевой индекс продолжил падение из-за ослабления веры в ИИ
Южнокорейский биржевой индекс KOSPI упал в начале торгов в понедельник на фоне опасений относительно сектора искусственного интеллекта, пишет Yonhap.
В понедельник основной фондовый индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 135,06 пункта (2,77%), до 4734,9 пункта, пишет Yonhap.
В пятницу индекс обрушился на 5,21%, опустившись ниже психологически важной отметки в 5 тыс. пунктов. Это стало самым низким уровнем закрытия почти за 10 месяцев – с 16 января, когда индекс составил 4840,74 пункта.
Падение последовало за резким снижением американских индексов в пятницу. Dow Jones Industrial Average упал на 1,93%, S&P 500 – на 3,7%, а высокотехнологичный Nasdaq – на 5,28%. США столкнулись с самой длительной серией снижений с 2020 года.
Инвесторы обеспокоены возможным ужесточением экспортных ограничений США на полупроводники. Сообщалось, что компания Advanced Micro Devices (AMD), как и Nvidia, может столкнуться с рисками из-за своего бизнеса в Китае. Эти опасения оказали давление на рынки, несмотря на успешное первичное публичное размещение (IPO) акций ИИ-стартапа Anthropic.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу совокупный капитал семи основателей американского разработчика искусственного интеллекта Anthropic достиг 180 млрд долларов после начала торгов акциями компании на бирже.
В начале месяца котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами, пересматривающими вложения в сферу искусственного интеллекта.